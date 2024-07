WhatsApp prestes a lançar transcrição automática de mensagens de voz

O WhatsApp está prestes a introduzir uma das funcionalidades mais solicitadas pelos usuários: a capacidade de transcrever automaticamente mensagens de voz enviadas por outros contatos.

Essa função será particularmente útil em situações onde não é possível ouvir as mensagens de voz dos amigos. Assim, será possível conhecer o conteúdo desses áudios sem o risco de que outras pessoas os ouçam.

A novidade foi implementada na versão beta mais recente do WhatsApp para Android e está disponível desde maio para usuários da versão beta no iOS. Atualmente, o recurso suporta apenas os idiomas inglês, espanhol e português do Brasil.

Ainda não há uma data confirmada para a disponibilidade desta funcionalidade na versão final do WhatsApp. No entanto, considerando que já está presente nas versões beta, é provável que não demore muito para ser lançada.

