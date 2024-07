Sphere de Las Vegas tem mais de uma centena de GPUs da Nvidia

A gigantesca esfera inaugurada em Las Vegas no final do verão de 2023 tornou-se rapidamente um dos pontos mais icônicos da cidade norte-americana. Desde então, residentes e visitantes têm compartilhado imagens impressionantes deste monumento, que aparentemente desempenhou um papel crucial no avanço da tecnologia utilizada.

A Nvidia explicou em uma publicação em seu blog oficial que os telões dentro e fora da Sphere são controlados por suas GPUs, especificamente 150 unidades das RTX A6000. Isso permite oferecer três camadas de resolução 16K a 60 frames por segundo.

"A Sphere está cativando o público não apenas em Las Vegas, mas também ao redor do mundo nas redes sociais, com conteúdo LED imersivo apresentado em uma escala e clareza sem precedentes. Isso não seria possível sem a experiência e inovação de empresas como a Nvidia, fundamentais para impulsionar nossa visão e trabalhar em estreita colaboração com nossa equipe para redefinir o que é possível com tecnologia de exibição de ponta", afirmou Alex Luthwaite, responsável pela divisão de entretenimento da Sphere.

