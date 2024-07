Elon Musk diz ter sofrido duas tentativas de assassinato

O empresário Elon Musk, líder de empresas como Tesla, SpaceX e X, sugeriu na rede social que pode precisar de medidas mais criativas para reforçar a segurança após a tentativa de assassinato de Donald Trump.

Após o tiroteio no comício de Trump no sábado, dia 13, Musk foi um dos primeiros líderes de empresas tecnológicas a se manifestar, supostamente doando uma "quantia significativa" para a campanha do ex-presidente dos EUA. Em resposta a um usuário do X que sugeriu fortalecer a segurança, Musk brincou sobre a possibilidade de precisar de um traje de metal voador, numa referência ao super-herói Tony Stark, o Homem de Ferro.

"Talvez seja hora de construir aquele traje voador de metal", escreveu Musk. Em interações adicionais, Musk mencionou que pode enfrentar um período perigoso adiante e revelou ter sido alvo de tentativas de assassinato recentes. "Duas pessoas (em ocasiões diferentes) tentaram me matar nos últimos oito meses. Elas foram detidas com armas a cerca de 20 minutos da sede da Tesla no Texas", relatou Musk.

Maybe it’s time to build that flying metal suit of armor — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

Dangerous times ahead.



Two people (separate occasions) have already tried to kill me in the past 8 months. They were arrested with guns about 20 mins drive from Tesla HQ in Texas. — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

