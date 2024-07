Disneyland de Paris entra no Guinness com espetáculo de drones; veja

A Disneyland Paris entrou para o livro dos recordes do Guinness no domingo, dia 14 de julho, com a "maior exibição aérea de uma personagem fictícia" utilizando drones.

Como mostrado no vídeo acima, foram usados 1.571 drones para criar a imagem do Mickey Mouse, destacando a forma arredondada do rosto e as características orelhas da mascote da Disney.

"Estamos emocionados e orgulhosos por ter estabelecido este recorde do Guinness World Records", comentou Ben Spalding, produtor de entretenimento da Disneyland Paris. "É uma prova da criatividade, inovação e trabalho árduo de toda a nossa equipe. Esta conquista reforça nosso compromisso em oferecer experiências inesquecíveis aos nossos visitantes", afirmou Matthieu Robin, líder criativo de entretenimento na Disneyland Paris.

