Harry recebe mensagem de avião polêmica sobre a mãe, Lady Di

Uma pequena aeronave foi vista sobrevoando a região em que a cerimônia ESPY Awards aconteceu com uma mensagem dirigida ao príncipe Harry, que foi reconhecido no evento pelo seu trabalho na competição esportiva 'Invictus Games'.

"Príncipe Harry: Investiga a morte da mamãe", lê-se na mensagem, conforme mostra uma publicação.

Não se sabe quem enviou a mensagem ou qual sua intenção, evidencia a imprensa britânica.

Vale destacar que o filho mais novo do rei Charles III recebeu o Pat Tillman Award, uma homenagem militar pela sua dedicação aos veteranos feridos em guerra que participam nos 'Invcitus Games'.

A plane with a banner for Prince Harry was flown outside the ESPYs https://t.co/gGmrcDcIVp pic.twitter.com/LFs8FCJW8u