Meghan Markle e Harry participam do ESPY Awards; veja o look da duquesa

Meghan Markle e o príncipe Harry compareceram à 32ª edição do ESPY Awards, realizada na quinta-feira, dia 11 de julho, no Dolby Theatre em Los Angeles. O casal esteve presente no evento onde Harry foi agraciado com o Prêmio Pat Tillman. Para a ocasião, Meghan Markle escolheu um look que evocou o visual que usou na recepção do seu casamento em 2018.

A duquesa de Sussex optou por um vestido branco da Oscar de la Renta, complementando o conjunto com sandálias pretas. Durante o evento, o casal foi fotografado ao lado de diversas personalidades conhecidas, incluindo Serena Williams.

© getty images

Leia Também: Harry vai participar em novo documentário (sobre caso na Justiça)