'The Boyfriend', o reality show que quer derrubar barreiras no Japão

Se você é fã dos reality shows da Netflix, como "Casamento as cegas", "Brincando com Fogo" ou "Match Perfeito", provavelmente não perde nenhuma temporada. No entanto, se está em busca de uma nova experiência, vale a pena conferir "The Boyfriend".

Tendo estreado no dia 9 de julho, "The Boyfriend" é o primeiro reality show gay do Japão, um país onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda não é reconhecido.

A série acompanha nove homens que vivem juntos em uma casa à beira-mar perto de Tóquio por um mês. Durante esse tempo, eles se conhecem e trabalham juntos em um café móvel, criando oportunidades para fortalecer seus laços.

Atualmente, estão disponíveis seis episódios de "The Boyfriend", com os próximos dois programados para estrear no dia 23 e os dois finais no dia 30

Pode ver acima o trailer de 'The Boyfriend'.

