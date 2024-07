Mãe de Lexa publica vídeo dançando despida e admite depois: 'Estava louca, bebi demais'

(FOLHAPRESS) - Perder a linha depois de uma bebedeira, quem nunca? Difícil é lidar com a ressaca moral no dia seguinte, algo que Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, mostrou ser PhD no assunto –ainda mais sendo uma pessoa pública, com quase 700 mil seguidores no Instagram.

Ela postou uma série de vídeos e fotos nos stories, na madrugada da última quinta-feira (18), em que aparece dançando, mostrando os seios e fala que quer fazer um "suruba". Nesta sexta-feira (19), ela admitiu que estava alcoolizada, mas não perdeu o bom humor com os seguidores.

No primeiro vídeo, Darlin passava a mão por dentro da blusa, a abaixando e mostrando parte dos seios, mencionando um "suruba". Depois, ela aparece rebolando com uma amiga, e escreve: "E essa bunda toda na minha cara, o que eu faço?". Em um último vídeo, que republicou em seu perfil, ela abaixa os shorts e mostra a calcinha. Não deu outra: foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e buscados no Google na própria sexta.

Após a publicação, internautas acreditaram que o perfil da ex-rainha de bateria do Império Serrano poderia ter sido hackeado. Mas ela logo veio às redes sociais para tranquilizar os seguidores e explicar o que aconteceu, sem deixar de fazer graça com a situação.

Darlin contou que tinha bebido além da conta: "Eu fiz uma festa, bebi pera caramba, mostrei os peitos, mostrei a bunda". A empresária ainda disse que "não houve suruba" em sua casa, mas não descartou a ideia de participar de uma. "Se houve, eu aviso vocês... ou mostro, quem sabe?", brincou ela.

"Estou visivelmente louca, sim, no vídeo", escreveu ela ainda na legenda. "Por aqui tudo ainda na mesma, mas se alguém tiver um surubão, eu quero ir", completou

