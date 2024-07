Kate Hudson confirma que Matthew McConaughey não usa desodorante

A atriz Kate Hudson, 45 anos, finalmente colocou um ponto final nos rumores sobre o odor corporal de seu ex-colega de elenco, Matthew McConaughey. Durante uma participação no programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen", ela confirmou que o astro de Hollywood realmente não usa desodorante.

"Aquela velha lenda urbana de que você forçou Matthew McConaughey a usar desodorante durante as filmagens de 'Um Amor de Tesouro' era verdade?", perguntou o apresentador Andy Cohen, lendo uma pergunta enviada por um fã. "Não. Ele não usa desodorante - e, a propósito, eu também não", confessou Hudson.

Apesar de compartilhar a mesma preferência por produtos naturais, Hudson admitiu que, durante as filmagens, sentia o cheiro do ator "a um quilômetro de distância". "Eles chegaram muito perto", disse ela, em referência às cenas românticas que dividiram em "Um Amor de Tesouro".

Os rumores sobre o odor corporal de McConaughey vêm de longa data. Em 2005, durante uma entrevista à revista Playboy, o próprio ator, vencedor do Oscar, revelou que não usava desodorante há 20 anos. "Um homem deve cheirar como um homem", declarou ele na época, acrescentando que as mulheres em sua vida, incluindo sua mãe, não se incomodavam com seu "cheiro natural".

