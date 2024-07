Matthew McConaughey preocupa fãs ao surgir com olho (muito) inchado

Matthew McConaughey deixou os fãs preocupados ao publicar no Instagram, esta quarta-feira (10), uma fotografia em que aparece com o olho (muito) inchado e praticamente fechado.

O ator deu a entender, através da legenda da imagem, que foi picado por uma abelha.

Ainda assim, a estrela de 'A Time to Kill' mostrou-se de bom humor e com um sorriso no rosto.

