Grávida, Iza anuncia separação após traição de Yuri Lima

Nesta quarta-feira (10), a cantora Iza usou as redes sociais para anunciar o fim do seu relacionamento com Yuri Lima. Em vídeo publicado no Instagram, a artista, que está grávida da sua primeira filha com o jogador, revelou uma traição do rapaz. "Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", disse.

“Eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa… Eu tento viver a minha vida ao máximo, de forma restrita (…) Eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa, mas nessa situação, eu não vejo outra solução, não vejo outra saída”, começou dizendo.

Iza continuou: “Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal. Eu queria parar por aqui e pedir pra vocês respeitarem o meu momento, até porque eu estou grávida e eu nunca pensei passar por isso, mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores. É um circo”.

A cantora contou que o namorado mantinha conversas com uma mulher com quem já havia ficado no passado, mas que sabia que as informações sobre o caso chegariam ao público. Então, Iza disse que preferiu se antecipar antes que começassem a questionar a situação. “Estou dando essa notícia não só pro Yuri, mas também, lamentavelmente, pra família dele, eu peço desculpas a Dona Magna, Seu Edson, que também tão sendo pegos de surpresa. Eu não queria que fosse assim. Mas nesse momento eu achei que deveria me antever e me antecipar”, complementou.

Iza contou que a amante procurou o Léo Dias para 'tentar vender' as informações da traição de Yuri, mas que como mantém boa relação com a imprensa, que o jornalista a procurou antes de lançar alguma informação. A suposta amante teria pedido R$ 30 mil para vazar prints de conversas com o jogador.

