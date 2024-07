'Alibi' e 'São Amores' de Pabllo Vittar viram sucesso mundial

Desde 2017, quando Pabllo Vittar surgiu no cenário musical do Brasil, que ouvimos falar que a drag queen "foi longe demais". No entanto, ano após ano a estrela pop vem conquistando cada vez mais destaques em sua carreira.

Desta vez, Pabllo conseguiu emplacar dois sucessos entre as músicas mais tocadas no mundo. 'Alibi', de Sevdaliza com parceria da brasileira e a francesa Yseult, atingiu nesta quarta a posição #47 entre as mais tocadas no mundo pelo Spotify e é tocada em mais de 35 países, com mais de 23 milhões de streaming. No YouTube, o clipe da música já foi reproduzido mais de 13,2 milhões de vezes.

Já 'São Amores', música totalmente em português, presente no último álbum de Pabllo, 'Batidão Tropical Vol. 2', vem ganhando cada vez mais destaque no mundo todo após coreografias do hit viralizarem nas redes sociais. A canção está no top 10 das 'virais da internet' de mais de 10 países no Spotify com mais de 15,5 milhões de reproduções e 12 milhões de visualizações no YouTube.