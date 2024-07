Matthew McConaughey já está recuperado após mostrar olho inchado

Matthew McConaughey parece estar completamente recuperado do olho inchado após ser picado por uma abelha.

O ator participou na reunião anual de verão da Associação Nacional de Governadores na sexta-feira, em Salt Lake City, Utah, para discutir política. No entanto, alguns meios de comunicação internacionais notaram que seu olho já estava recuperado.





Matthew McConaughey for Governor? McConaughey recently attended and spoke at the National Governors Association Meeting, and he stated that he's been learning the ins and outs of holding political office for the past 6 years. Would he be a valid candidate? pic.twitter.com/A9VxtjBlYY