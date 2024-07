Sem espaço no celular? A Google pode ter uma proposta

A Google já oferece aos utilizadores do seu serviço a possibilidade de se inscreverem em serviços que permite aumentar o armazenamento na ‘cloud’ das respetivas contas. No entanto, parece que a Google pode estar prestes a introduzir uma nova opção com um preço mais em conta.

Todos os utilizadores da Google têm direito (sem qualquer custo) a 15GB de armazenamento na ‘cloud’ para Fotos, Drive e Gmail. Caso este espaço seja insuficiente, podem assinar o Básico (100GB), o Padrão (200GB) ou o Premium (2TB). Pois bem, o site Android Authority adianta que foram avistados sinais na mais recente atualização da app Fotos de que a empresa pode estar a trabalhar numa nova proposta.

De nome Google One Lite, esta nova opção deverá ser um plano mais barato do que as atuais propostas. Por outro lado, há também quem especule que a empresa pode aproveitar os próximos tempos para reestruturar todos os seus planos Google One, com este a ser simplesmente um novo nome para simplificar a nomenclatura da oferta existente.

Seja como for, teremos de aguardar por mais novidades da própria Google. É possível a Google aproveite o próximo evento, marcado para o dia 13 de agosto, para desvendar estas novas propostas.

