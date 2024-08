Entrada (brilhante) de meteorito na atmosfera é avistada no Brasil

A entrada na atmosfera de um meteoro - um momento que pode ser visto no vídeo acima e que provocou um clarão tão luminoso quanto a Lua - foi avistada em Minas Gerais.

A observação foi feita na localidade de Patos de Minas durante a última quinta-feira, dia 25 de julho. O momento foi captado pelo Observatório IDS Meteor, que também compartilhou o vídeo na respectiva página de Instagram.

Ao explicar o fenômeno, o físico Marcelo Domingues da Brazilian Meteor Observation Network disse que este “é um fenômeno comum”. Acredita-se que este meteoro em particular tenha atingido uma velocidade de 30 mil km/h.

“A diferença é que, devido ao tamanho do meteoro [ser maior do que o comum], ele conseguiu entrar na atmosfera da Terra com mais energia e, consequentemente, emitir esse grande brilho", explicou também.

