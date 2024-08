'Chips' nos cérebros? "Vamos dar super-poderes às pessoas", diz Musk

O empresário multimilionário Elon Musk participou recentemente no podcast de Lex Friedman e afirmou que os chips da Neuralink serão a melhor forma de os humanos competirem com sistemas de Inteligência Artificial (IA) no futuro.

Musk, que também é líder da Tesla, SpaceX e X, acredita que esses chips, criados para serem implantados no cérebro de pacientes, podem solucionar problemas neurológicos e melhorar os sentidos naturais, como a visão.

“Vamos dar superpoderes às pessoas”, afirmou Musk, destacando que essas capacidades podem evitar que os humanos se tornem obsoletos.

"É uma ideia que pode ajudar com a segurança da IA. Poderíamos alinhar melhor a vontade coletiva dos humanos com a da IA se a taxa de produção aumentasse de forma dramática. Acho que há potencial para aumentar a taxa de produção em três, seis, ou mais ordens de magnitude. É uma situação melhor do que a atual”, explicou Musk.

