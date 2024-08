Astronautas presos no espaço podem voltar à Terra apenas em 2025

Com a cápsula Starliner ainda acoplada à Estação Espacial Internacional e sem hipótese de regressar à Terra os dois astronautas que seguiram viagem no começo de junho, a NASA agora se vê obrigada a alterar os seus planos para futuras missões e lançamentos.

A primeira medida anunciada leva a agência espacial norte-americana a adiar a missão Crew-9 da SpaceX do dia 18 de agosto para 25 de agosto. Esta missão levará apenas dois astronautas de forma que, no regresso, haja espaço disponível Barry Wilmore e Sunita Williams da Starliner.

Porém, este regresso poderá acontecer na Crew Dragon da missão Crew-9 e apenas no começo de 2025 em fevereiro, anunciou a NASA numa coletiva de imprensa.

Serve lembrar que a Starliner chegou à Estação Espacial no dia 5 de junho, de acordo com os planos originais, Barry Wilmore e Sunita Williams deveriam passar cerca de uma semana a bordo da estrutura. No entanto, com falhas técnicas e vazamentos de hélio verificadas desde então, a NASA e a Boeing decidiram adiar o regresso.

Neste momento, é informado que a Starliner continua sendo o método preferencial para fazer regressar estes astronautas. Em último caso, os responsáveis pela missão em conjunto com a Boeing tratarão de fazer regressar a cápsula sem qualquer ocupante.

