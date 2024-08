Data de lançamento do novo console da Nintendo pode ter sido revelada

Os rumores sobre o próximo console da Nintendo indicam que a empresa japonesa pretende anunciar o sucessor do Switch antes do fim do ano fiscal da empresa, em 31 de março de 2025.

No entanto, parece ser cada vez mais improvável que o console seja lançado até esta data. Chris Dring, do site GamesIndustry, afirma que todos os produtores com que falou não esperam que o novo console da Nintendo chegue às lojas durante o primeiro trimestre de 2025.

“Nenhum produtor com que falei espera que [o novo console] seja lançado neste ano fiscal. Na verdade, foi dito para não esperarem neste ano fiscal. Muitas pessoas com que falei esperam que esteja no mercado em abril ou maio - continua prevista para o começo do ano, não para mais tarde”, afirmou Dring.

