Um dos elementos clássicos do Instagram poderá ser alterado

O Instagram se encontra testando uma nova grade para os perfis na sua rede social, a qual incluirá fotografias retangulares além do formato em quadrado mais associado a esta plataforma.

O teste foi confirmado pelo líder do Instagram, Adam Mosseri, através de uma publicação na respectiva página. Mosseri explicou que a atual grade do Instagram foi criada quando a rede social apenas permitia fotos com formato quadrangular, indicando que está no momento de a plataforma atualizar este elemento mais antigo.

Vale destacar que este teste está disponível apenas para um pequeno número de usuários do Instagram, sendo no entanto provável que o número seja alargado assim que nos aproximarmos do lançamento da versão final.

Leia Também: Data de lançamento do novo console da Nintendo pode ter sido revelada