Super Lua: veja as imagens do resultado de dois fênomenos

Os fãs de observação do céu noturno e demais curiosos aproveitaram a noite desta segunda-feira, dia 19, para olhar para cima e admirar a Super Lua Azul, sendo este o resultado de dois fenômenos.

A Super Lua está relacionada com a órbita do nosso satélite natural. Ao atingir o perigeu, o ponto mais próximo da órbita em relação à Terra, a Lua dá a sensação de estar maior e mais brilhante no céu.

Ao mesmo tempo, considera-se que existe uma Lua Azul quando estamos perante a terceira Lua cheia de uma estação com quatro destas fases ou quando há uma segunda Lua cheia no mês.

Pode ver na galeria acima algumas imagens da Super Lua Azul desta segunda-feira.

