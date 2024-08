Haverá mais sexo com robôs do que com humanos, avisa futurologista

Um futurologista de nome Ian Pearson considera que, até 2025, as mulheres vão passar a ter mais sexo com robôs do que com homens. Mais ainda, Pearson diz que, até 2050, o sexo com robôs se tornará mais comum do que entre humanos.

A tese de Pearson, que foi compartilhada pela loja online de brinquedos para adultos Bondara, baseia-se no fato de pessoas do sexo feminino estarem mais dispostas a usar acessórios como vibradores - uma tendência que diz ter crescido de forma acentuada nos últimos anos. Pois bem, Pearson diz que não levará muito tempo até sexo com robôs se tornar mais popular do que ver pornografia.

“Muitas pessoas ainda terão reservas sobre o sexo com robôs no início. Mas acho que - gradualmente, à medida que se habituam a eles, que a IA (Inteligência Artificial) e o comportamento mecânico e a sua sensação melhorem e comecem a tornar-se amigos com fortes laços emocionais - o escrúpulo irá se evaporar gradualmente”, contou o futurologista de acordo com o The Sun.

