Líder do Telegram é solto após pagar fiança de 27 milhões de reais

O fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, foi formalmente acusado na França e está proibido de deixar o país enquanto a investigação está em andamento.

De acordo com o The Wall Street Journal, Durov foi acusado de “cumplicidade na distribuição de pornografia infantil, drogas ilegais e software de hacking” por meio do aplicativo de mensagens Telegram. Além disso, ele também é acusado de “recusar-se a cooperar com as investigações sobre atividades ilegais no Telegram”.

Durov, que foi detido no sábado (dia 24) ao chegar à França, foi liberado após pagar uma fiança de cinco milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 27 milhões de reais. Ele deverá se apresentar à polícia duas vezes por semana.

