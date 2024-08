Mulher que viajava com CEO do Telegram desaparece após a sua detenção

Uma mulher que estava com o CEO do Telegram durante o fim de semana desapareceu após a detenção do empresário na França.

Juli Vavilova, de 24 anos, despertou curiosidade nas redes sociais depois de compartilhar várias fotos ao lado de Pavel Durov. No entanto, após a prisão de Durov, a família de Vavilova relatou que não teve mais notícias da jovem.

A detenção de Durov, um empresário franco-russo de 39 anos, ocorreu no sábado à noite no aeroporto de Le Bourget, ao norte de Paris. A ação foi resultado de um mandado de captura emitido por investigadores franceses, relacionados a crimes vinculados ao serviço de mensagens criptografadas que ele fundou.

Durov estava acompanhado de seu guarda-costas e assistente. Segundo rumores, as fotos compartilhadas por Vavilova durante a viagem poderiam ter revelado a localização de ambos, o que pode ter contribuído para a detenção.

Desde então, não se sabe o paradeiro de Vavilova. Embora não esteja claro qual é a relação entre ela e Durov, suas redes sociais estão repletas de imagens e vídeos de uma viagem ao Oriente Médio, no mesmo período em que Durov esteve na região.

Vavilova e Durov residem no Dubai, onde o CEO do Telegram se estabeleceu após deixar a Rússia em 2014, quando se recusou a fornecer dados criptografados ao Kremlin. De acordo com a empresa de Durov, ele não estava em fuga e realizava viagens regulares à Europa.

