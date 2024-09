Youtuber IShowSpeed é 'atacado' por cão robô equipado com lança-chamas

Após uma série de eventos inusitados durante a Eurocopa, o youtuber Darren Watkins Jr., conhecido como IShowSpeed, compartilhou um novo vídeo em que é "atacado" por um cão robô equipado com um lança-chamas.

Durante uma transmissão recente em seu canal no YouTube, IShowSpeed apresentou o robô, explicando que a compra foi feita de uma empresa na China e custou cerca de 100 mil dólares, aproximadamente 500 mil reais.

No vídeo, que você pode assistir acima, o youtuber testa o robô em um "ambiente controlado" ao ar livre. Embora o objetivo fosse apenas avaliar as capacidades do robô, a situação rapidamente saiu de controle, e o robô começou a expelir fogo.

Em um momento tenso, as calças de IShowSpeed pegam fogo, mas por serem feitas de um material mais resistente, o youtuber não parece ter sofrido ferimentos. Surpreso, ele imediatamente se jogou na piscina e pediu para sua equipe desligar o robô.



