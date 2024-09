Plataforma X perde executivo chave em meio a crise no Brasil

A plataforma X (antigo Twitter) sofreu mais um revés nesta sexta-feira. Nick Pickles, vice-presidente de Assuntos Globais da empresa, anunciou sua renúncia. A decisão ocorre em um momento delicado para a rede social, que enfrenta uma ordem do Supremo Tribunal Federal determinando o bloqueio da plataforma no Brasil.

Em publicação na própria plataforma, Pickles informou que a decisão de deixar o cargo foi tomada há alguns meses.

"Durante todo o meu tempo no Twitter e no X, o ponto constante foram as pessoas incríveis com quem trabalhei, tanto dentro quanto fora da empresa. Foi um privilégio liderar a equipe de @globalaffairs e saio com mais memórias e amizades para a vida toda do que jamais imaginei quando entrei no escritório de Londres pela primeira vez, em 2014."

O executivo também agradeceu à CEO Linda Yaccarino pelo apoio: "Sou muito grato à @lindayaX pelo apoio e parceria enquanto trabalhamos nessa transição."

Nick Pickles finalizou dizendo que vai tirar alguns dias de férias antes de voltar a trabalhar. "Estou ansioso para tirar um tempo de descanso antes de enfrentar um novo desafio."

Pickles era uma figura central na relação do X com governos e autoridades reguladoras ao redor do mundo. Sua saída representa mais uma perda para a empresa, que já viu diversos executivos e funcionários deixarem a companhia desde a aquisição por Elon Musk em 2022.

After more than ten years, tomorrow will be my last day at X. It's been an incredible journey.



The constant across my time at Twitter and X has been the amazing people I've worked with inside and outside the company. It's been a privilege to lead the @globalaffairs team and I… — Nick Pickles (@nickpickles) September 6, 2024

