Cápsula de astronautas que ficaram 'presos' no espaço pousa em deserto

A cápsula Starliner, da Boeing, pousou no deserto do Novo México na madrugada de sábado, após desacoplar da Estação Espacial Internacional (ISS). A missão não era tripulada, pois os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore permaneceram na ISS e só devem retornar à Terra em fevereiro do próximo ano. O retorno da cápsula ocorreu após problemas detectados em seu sistema de propulsão, o que motivou a NASA a trazê-la de volta sem tripulação.

Na sexta-feira (6), a Starliner iniciou seu retorno à Terra, desacoplando da ISS por volta das 19h (horário de Brasília). O pouso ocorreu cerca de seis horas depois, no Parque Nacional White Sands, onde equipes da Boeing e da NASA estavam preparadas para recebê-la. A descida foi transmitida ao vivo pela NASA e ocorreu sem problemas aparentes, com o auxílio de paraquedas e airbags para garantir uma aterrissagem segura.

A decisão de trazer a cápsula de volta sem tripulação foi considerada um compromisso com a segurança, segundo Bill Nelson, administrador da NASA. A Boeing havia defendido a segurança da Starliner com base em testes recentes, mas a NASA considerou os riscos do sistema de propulsão muito altos para um retorno tripulado. Assim, a NASA optou pela SpaceX para trazer os astronautas de volta em uma missão programada para fevereiro.

A Boeing esperava que a missão da Starliner recuperasse a confiança na empresa após anos de problemas de desenvolvimento e gastos excessivos, mas os novos desafios apenas aumentaram a preocupação com a segurança. A empresa continua a afirmar seu compromisso com a segurança e está focada em garantir um retorno seguro da nave, ainda que sem tripulação.

Os problemas com a Starliner começaram em junho, quando a cápsula deveria trazer de volta os astronautas que decolaram no início do mês, mas falhas no sistema de propulsão levantaram dúvidas sobre sua confiabilidade. A missão da SpaceX, Crew-9, decolará no final de setembro com apenas dois astronautas a bordo, para substituir a Starliner na ISS e retornar com os astronautas em fevereiro.

