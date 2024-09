Youtubers criaram o maior iPhone do mundo (que pode ser usado)

Uma dupla de youtubers - Matthew Perkins (DIY Perks) e Arun Maini (MrWhoseTheBoss) - decidiram construir um celular, mas que dificilmente conseguirá ser utilizado por alguém de uma forma funcional.

Isto porque esta versão do iPhone 15 Pro Max tem 2 metros de altura e pesa cerca de 200kg, com a tela assumindo a forma de uma LG Signature OLED TV de 88 polegadas. Naturalmente, foi necessário encomendar os componentes necessários à medida deste painel frontal para que fosse possível interagir com os dedos.

De resto, esta versão gigante do iPhone 15 Pro Max conta com autofalantes, câmara de três sensores, botões de volume, etc. Tudo aquilo que poderia esperar de um iPhone, está presente. Como conta o site Engadget, a maior dificuldade foi recriar a sensação de usar o iOS e, para tal, recorreram ao Bliss OS - um sistema operativo baseado no Android capaz de recriar o ‘feel’ de usar um iPhone.

Este projeto levou Perkins e Maini a estabelecerem um novo recorde do Guinness para a Maior Réplica de celular. Pode ver abaixo os vídeos destes dois youtubers sobre o projeto.

