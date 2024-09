Polaris Dawn decolou com sucesso e terá 1.º passeio espacial com civis

Depois de vários adiamentos e alterações de planos, a SpaceX lançou esta terça-feira, dia 10, a sua missão Polaris Dawn - que inclui (pela primeira vez) um passeio espacial realizado por civis.

Além do piloto Scott Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon da SpaceX serão acompanhadas pelo multimilionário Jared Isaacman. No que diz respeito ao passeio espacial, a ‘honra’ caberá a Gillis e a Isaacman.

Durante os cinco dias de duração da Polaris Dawn, a tripulação realizará um total de 36 experiências - que inclume não só nova tecnologia da Starlink como também os efeitos do Espaço no corpo humano.

O Falcon 9 usado nesta missão Polaris Dawn decolou por volta das 10:25, sendo que poucos minutos depois conseguiu verificar-se a separação com sucesso do Falcon 9 em relação ao propulsor.

Pouco tempo depois, às 10:32, a transmissão da SpaceX mostrou o propulsor regressando à Terra e pousando com sucesso e intacto - o que permitirá que este equipamento seja reutilizado em futuras missões.

© SpaceX

Por esta altura, o Falcon 9 já estava a 200km de distância da Terra e com uma velocidade de 28.000km/h. Foi pouco depois que os internautas conseguiram assistir à separação do foguetão da cápsula Crew Dragon, a qual levará estes astronautas até uma distância de 1.400km de distância do nosso planeta.

Para comparação, a Estação Espacial Internacional encontra-se a 'apenas' 400km de distância da Terra.