Polaris Dawn regressa à Terra em segurança; veja o momento

Após um passeio espacial histórico, a tripulação da missão Polaris Dawn retornou em segurança à Terra, completando com sucesso a etapa final da operação liderada pela SpaceX.

A cápsula Crew Dragon, utilizada na missão, pousou no Golfo do México durante a madrugada de domingo, dia 15. O impacto com a superfície do mar ocorreu às 3h30 no horário local (8h30 em Lisboa), encerrando de forma bem-sucedida a jornada espacial de Jared Isaacman, Sarah Gillis, Scott Poteet e Anna Menon.

Vale destacar que, na quinta-feira, dia 12, Isaacman e Gillis realizaram a primeira caminhada espacial privada da história, marcando um importante feito para a exploração espacial. Além disso, a missão Polaris Dawn levou a tripulação a uma altitude de 1.400 km da Terra, a mais alta desde as missões Apollo, realizadas mais de 50 anos atrás.

O vídeo do retorno da cápsula Crew Dragon pode ser conferido acima.

