Veja imagens do primeiro passeio espacial privado da missão Polaris Dawn

A missão Polaris Dawn, que decolou no início da semana, alcançou nesta quinta-feira, dia 12, o marco do primeiro passeio espacial privado. O feito foi realizado pelo multimilionário Jared Isaacman e pela engenheira Sarah Gillis.

A saída da cápsula Crew Dragon foi a oportunidade escolhida para conduzir uma série de testes no equipamento espacial desenvolvido pela SpaceX. A empresa de Elon Musk realizou todas as verificações necessárias para assegurar que o modelo está pronto para futuras missões.

A missão foi transmitida ao vivo, e quando Isaacman saiu da Crew Dragon, suas palavras ficaram marcadas na história da exploração espacial: "Em casa, todos temos muito trabalho a fazer, mas daqui parece um mundo perfeito", disse Isaacman, conforme registrado no vídeo acima.

Foi um dia repleto de atividades para a equipe da Polaris Dawn a bordo da Crew Dragon. O relatório completo do evento pode ser conferido em uma publicação na rede social X, na página oficial da missão. Além de detalhar as atividades realizadas no quarto dia, a tripulação também compartilhou as melhores imagens capturadas pelas câmeras a bordo da cápsula.

