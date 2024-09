Esteja atento ao iPhone; a nova grande atualização fica disponível hoje

Na semana passada, foi anunciado que a nova grande atualização do sistema operacional da Apple, o iOS 18, estaria disponível a partir desta segunda-feira, 16 de setembro.

Embora alguns usuários possam receber notificações automáticas assim que o iOS 18 estiver disponível, muitos precisarão fazer a atualização manualmente. Para isso, basta acessar Ajustes, ir até Geral e verificar a opção de Atualização de Software para conferir se a nova versão já pode ser instalada.

Entre as principais novidades do iOS 18 estão as funcionalidades de Inteligência Artificial integradas no Apple Intelligence. No entanto, a Apple já confirmou que essa funcionalidade específica só será liberada em outubro, junto com a versão 18.1 do iOS. Além disso, os países da União Europeia terão que esperar um pouco mais até que a empresa confirme a chegada desse recurso aos seus mercados.

A atualização do iOS 18 será compatível com a maioria dos iPhones mais recentes, e a Apple já divulgou uma lista oficial com os dispositivos que poderão receber a nova versão.

Leia Também: Não precisa do novo iPhone para ter uma das melhores novidades da Apple