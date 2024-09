Instagram e Threads podem vir a ter uma relação (ainda) mais próxima

Os usuários do Instagram poderão, em breve, ter a opção de compartilhar os comentários feitos na plataforma em outras redes, como o Threads.

A descoberta foi feita pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi, conhecido por identificar novas funcionalidades antes de serem oficialmente lançadas.

Em uma publicação no Threads, Paluzzi compartilhou uma imagem que mostra a possibilidade de, ao publicar um comentário no Instagram, escolher entre compartilhá-lo apenas na própria plataforma ou também no Threads.

A nova funcionalidade parece estar em fase de testes, e ainda não há confirmação se será implementada na versão final do Instagram.





