Neuralink está desenvolvendo "dispositivo inovador" para curar cegueira

A Neuralink está desenvolvendo um novo implante chamado Blindsight, com o objetivo de restaurar a visão de pessoas com cegueira total ou parcial. Recentemente, a Food and Drug Administration (FDA) classificou esse implante como um "dispositivo inovador", reconhecendo a importância de acelerar seu desenvolvimento e avaliação.

A própria Neuralink divulgou a notícia em sua página na rede social X, destacando o reconhecimento da FDA. Elon Musk, um dos fundadores da Neuralink, aproveitou para explicar mais detalhes sobre o funcionamento do Blindsight.

“O Blindsight da Neuralink permitirá que, mesmo aqueles que perderam ambos os olhos e o nervo óptico, possam voltar a enxergar”, escreveu Musk no X. “Desde que o córtex cerebral esteja intacto, o dispositivo pode até permitir que pessoas cegas de nascença vejam pela primeira vez”.

Musk observou que, no início, a resolução da visão proporcionada pelo Blindsight será limitada, mas ele acredita que, no futuro, o dispositivo tem o "potencial de ser melhor do que a visão natural".

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see.



Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time.



