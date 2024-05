Neuralink vai implantar ‘chip’ no cérebro de mais um paciente

A Food and Drug Administration dos EUA concedeu à Neuralink, empresa de Elon Musk, permissão para implantar seu dispositivo em mais um paciente. O dispositivo é um ‘chip’ experimental criado para ser implantado no cérebro.



Noland Arbaugh foi o primeiro (e até agora único) ser humano a receber um desses ‘chips’ no cérebro, permitindo-lhe interagir com interfaces de computadores usando apenas a mente.

Dado o sucesso dessa primeira experiência, o Wall Street Journal informa que a Neuralink agora pode implantar seu ‘chip’ em mais um paciente. Na semana passada, a empresa de Elon Musk compartilhou uma mensagem na rede social X, anunciando que estava em busca de mais candidatos.

Redefining the boundaries of human capability requires pioneers.



If you have quadriplegia and want to explore new ways of controlling your computer, we invite you to participate in our clinical trial. pic.twitter.com/svqfAkVV1M