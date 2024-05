Scarlett Johansson exige explicações sobre voz do ChatGPT semelhante à sua

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Scarlett Johansson acionou advogados contra a OpenAI após perceber semelhança da Sky, nova voz do ChatGPT, com sua própria voz.

A empresa pediu para usar sua voz na ferramenta. Em comunicado enviado à NPR, Scarlett Johansson afirma que em setembro recebeu uma proposta de Sam Altman, CEO da OpenAI, para usar sua voz numa nova versão da inteligência artificial. Segundo ele, a voz da atriz levaria "conforto" aos usuários.

Por motivos pessoais, ela negou a proposta na época. A atriz recebeu uma nova proposta no dia 11 de maio, mas a nova voz do ChatGPT foi lançada antes que ela pudesse responder.

A nova voz do ChatGPT foi anunciada no dia 13 de maio. A voz chamada de "Sky" é feminina, fluida e faz brincadeiras com os usuários. Nas redes sociais, o público apontou a semelhança com a voz de Scarlett Johansson, especificamente no filme "Her" (2013) -em que ela dubla Samantha, uma inteligência artificial pela qual o protagonista se apaixona. Veja uma comparação entre as vozes de Scarlett, Samantha e Sky:

Quando eu ouvi o anúncio, fiquei chocada, com raiva e demorei a acreditar que o Sr. Altman buscaria uma voz tão parecida com a minha que nem os meus amigos mais próximos e nem portais de notícias conseguiram diferenciar. Scarlett Johansson

Sam Altman é fã de "Her" e fez referência ao filme no dia do anúncio da nova voz. Em um evento em São Francisco no ano passado, ele afirmou que o filme de Spike Jonze é "incrivelmente profético". No dia 13 de maio, após revelar ao público a nova voz do programa, Altman postou no X a palavra "her". No comunicado, Scarlett Johansson afirma que na postagem o CEO da empresa "insinuou que a similaridade tenha sido intencional".

A OpenAI nega que Sky seja baseada em Scarlett Johansson, mas suspendeu a voz. Em comunicado divulgado na segunda-feira (20), a empresa responsável pelo ChatGPT afirma acreditar que "vozes de inteligência artificial não devem imitar deliberadamente a voz característica de uma celebridade".

A OpenAI ainda nega que a voz de Sky seja uma imitação de Scarlett Johansson, e diz que não vai divulgar o nome da atriz que gravou a voz para preservar sua privacidade.

