Teve um Tamagotchi? Brinquedo icônico abre a primeira loja no Reino Unido

O Tamagotchi, o bichinho de estimação virtual que marcou a década de 1990, regressou recentemente, com direito a abertura da primeira loja no Reino Unido.

Segundo a BBC, as tentativas para reavivar a marca, pertencente a Bandai Namco, estão funcionando, uma vez que as vendas globais mais do que duplicaram entre 2022 e 2023.

O Tamagotchi moderno está diferente e tem muitas melhorias, contudo, tem o mesmo aspecto. "Agora pode se ligar a amigos, pode jogar com Wi-Fi e baixar diferentes itens, o que combate a sensação de cansaço que pode ter surgido com alguns modelos anteriores”, disse à BBC Priya Jadeja, gestora da marca Tamagotchi.

O brinquedo foi oficialmente relançado no Reino Unido em 2019 e, em crescimento contínuo, a Loja Oficial Tamagotchi chegou agora à Bandai Namco Cross Store em Camden, Londres.

E, ao contrário do esperado, o Tamagotchi também está sendo "abraçado" pelas crianças de hoje, apesar da nostalgia desempenhar um papel importante para a marca. "Quando relançamos, pensamos que seria um relançamento muito focado na geração do milênio”, disse Jadeja. "Mas está sendo apresentado a crianças que nunca tiveram este tipo de dispositivo antes - é realmente emocionante vê-los a abraçá-lo", completou.

