Os livros que o líder da OpenAI, Sam Altman, acha que todos deveriam ler

Sam Altman, cofundador e CEO da OpenAI, é uma das personalidades mais influentes de Silicon Valley atualmente. Como líder de uma das maiores empresas de Inteligência Artificial, Altman é amplamente considerado um especialista no campo.

Por isso, é interessante conhecer a lista de livros recomendados por Altman, que oferece uma visão sobre as obras que moldaram sua mentalidade e visão de mundo.

De acordo com a Blinklist, essa lista foi compilada com base em postagens de redes sociais, entrevistas, podcasts e artigos em que Altman compartilhou suas leituras favoritas.

Confira abaixo os nove livros que Sam Altman acredita que todos deveriam ler:

"Em Busca de Sentido", de Viktor Frankl

"Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar", de Daniel Kahneman

"De Zero a Um", de Peter Thiel com Blake Masters

"Admirável Mundo Novo", de Aldous Huxley

"O Começo do Infinito", de David Deutsch

"Blitzscaling: O Caminho para Construir Negócios que Mudam o Mundo", de Reid Hoffman e Chris Yeh

"Superinteligência: Caminhos, Perigos, Estratégias", de Nick Bostrom

"Paixão por Vencer", de Jack Welch com Suzy Welch

"Segredos do Vale do Silício", de Scott Kupor

Esses livros oferecem uma combinação de insights filosóficos, estratégias de negócios e discussões sobre tecnologia que ajudam a entender melhor a mentalidade inovadora de Altman.



