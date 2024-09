Cristiano Ronaldo anuncia parceria com jogo de luta 'Fatal Fury'

Cristiano Ronaldo, após conquistar o YouTube com seu canal e se tornar a primeira pessoa a alcançar um bilhão de seguidores nas redes sociais, está expandindo ainda mais sua influência. O craque português revelou em sua conta na rede social X uma parceria com a produtora SNK para o próximo jogo da famosa série ‘Fatal Fury’.

O novo título, intitulado ‘Fatal Fury: City of the Wolves’, está programado para ser lançado em abril de 2025 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series e PC. No entanto, o papel exato de Cristiano Ronaldo no jogo ainda é um mistério.

Em sua publicação, Ronaldo deixou os fãs curiosos ao afirmar: “Algo empolgante está por vir”, acompanhado de um vídeo enigmático.

A parceria entre o ícone do futebol e uma das maiores franquias de jogos de luta promete agitar o mundo dos games.

Leia Também: Os livros que o líder da OpenAI, Sam Altman, acha que todos deveriam ler