CTO da OpenAI, Mira Murati, anuncia saída em meio a mudanças na liderança

A OpenAI tem enfrentado uma série de saídas importantes nos últimos meses, incluindo executivos de alto escalão e até mesmo cofundadores da empresa de Inteligência Artificial. A mais recente "baixa" é Mira Murati, diretora de tecnologia (CTO) da empresa, uma das figuras mais conhecidas e respeitadas dentro da organização.

Murati anunciou sua decisão de deixar a OpenAI por meio de uma publicação na rede social X (anteriormente Twitter), explicando que deseja criar "tempo e espaço" para explorar novos horizontes. "Por enquanto, meu foco principal é garantir uma transição suave, mantendo o impulso que construímos", afirmou a executiva.

Além de Murati, outros dois importantes executivos também estão de saída: Bob McGrew, Chief Research Officer, e Barret Zoph, Vice-Presidente de Pós-Treinamento. As saídas ocorrem em um momento crucial para a OpenAI, que tem sido um dos laboratórios de IA mais inovadores e influentes do mundo.

Sam Altman, CEO da OpenAI, comentou sobre a saída de Murati em sua página no X, destacando que ela foi "essencial para o progresso e crescimento da OpenAI nos últimos seis anos e meio" e desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da empresa como um centro de pesquisa de destaque. Altman também afirmou que as saídas foram decisões "independentes" e ocorreram de forma "amigável", minimizando rumores de possíveis desentendimentos internos.

A OpenAI agora enfrenta o desafio de manter seu ritmo de inovação com a perda de algumas de suas principais lideranças.







