Starlink, a Internet da SpaceX, já tem 4 milhões de assinantes

A SpaceX anunciou na rede social X (antigo Twitter) que o serviço de Internet por satélite Starlink já conta com quatro milhões de assinantes em todo o mundo.

A informação foi inicialmente divulgada pela presidente da SpaceX, Gwynne Shotwell, durante uma audiência com legisladores no estado do Texas e, em seguida, confirmada pela conta oficial da empresa.

De acordo com o site TechCrunch, o Starlink foi lançado em versão beta em outubro de 2020 e, em pouco mais de dois anos, em dezembro de 2022, já alcançava 1 milhão de assinantes. Em setembro de 2023, o número subiu para 2 milhões, e em maio de 2024, a base de clientes chegou a 3 milhões, demonstrando o rápido crescimento do serviço.





Leia Também: SpaceX recria uma das fotografias mais famosas do mundo; veja