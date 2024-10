Meta libera assistente de IA no Brasil; WhatsApp é o primeiro a receber

A Meta, empresa proprietária do WhatsApp, Instagram e Facebook, começou a liberar o acesso ao Meta AI, seu assistente de inteligência artificial, no Brasil. O primeiro aplicativo a receber a novidade foi o WhatsApp, com o objetivo de competir diretamente com o ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI.

O lançamento do Meta AI está ocorrendo de forma gradual, o que significa que nem todos os usuários terão acesso imediato à nova função. A Meta recomenda que os usuários mantenham os aplicativos sempre atualizados para garantir o recebimento do recurso assim que ele estiver disponível. Relatos iniciais indicam que usuários de dispositivos Samsung e iPhone já começaram a receber a atualização.

Desde o início da liberação, o Meta AI tem gerado opiniões divididas entre os usuários, com elogios, surpresas e críticas. A inteligência artificial está integrada nas atualizações mais recentes dos aplicativos WhatsApp, Facebook e Instagram, e não há opção para desativar a função completamente.

No WhatsApp, o Meta AI aparece como um contato na lista de conversas, identificado por um círculo com as cores azul e roxo. Caso o usuário não queira interagir com o assistente, é possível "silenciar" ou "apagar a conversa" para não receber mais notificações. A única forma de remover o assistente completamente seria retornar a uma versão anterior do aplicativo, que não incluía o recurso.

Até o momento, não há informações de que o assistente esteja disponível para usuários brasileiros no Instagram e Facebook, mas a expectativa é que a funcionalidade seja expandida para essas plataformas em breve.

Leia Também: Como recuperar mensagens apagadas no WhatsApp: Passo a passo

Leia Também: Meta anuncia demissão de funcionários do WhatsApp e Instagram