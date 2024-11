WhatsApp recebe novidade que vai mudar forma como usa o aplicativo

A mais recente atualização do WhatsApp introduz uma novidade que vai certamente mudar a forma como usa o app de mensagens, o que facilitará (e muito) o processo de separar a vida pessoal da profissional.

Chamam-se Listas e, na prática, permitem-lhe organizar as suas conversas em diferentes listas para que seja mais simples encontrá-las. Pode, por exemplo, fazer uma lista com familiares, amigos próximos, antigos colegas de escola, de colegas de trabalho, de vizinhos, etc.

Ao criar uma lista, poderá ver o separador na parte superior da tela, sendo que poderá alterá-las e editá-las quando quiser. Mais ainda, estas listas só são visíveis para você.

Esta funcionalidade já se encontra disponível para alguns celulares mas, tendo em conta que se trata de um lançamento gradual, só ficará disponível para todos ao longo das próximas semanas.

