Votar a partir do Espaço? Sim, é possível e a NASA explica como!

Nesta terça-feira, dia 5 de novembro, começarão as eleições presidenciais nos EUA e, antes do grande dia, a NASA decidiu explicar como é que os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional conseguem participar no ato eleitoral.

A infografia que pode ver abaixo foi compartilhada pela agência espacial norte-americana e mostra que tudo começa na própria Estação Espacial Internacional, a cerca de 400km de distância da Terra. Os astronautas preenchem o voto eletronicamente, com esta informação sendo encriptada e enviada para os satélites Tracking and Data Relay Satellites (TDRS) da NASA, os quais tratam de posteriormente enviar estes votos para o Centro de Controlo de Missão da NASA em Houston, no Texas.

A última fase leva a NASA a enviar estes votos por via eletrônica aos condados dos estados onde os astronautas se encontram registrados, garantindo assim que estes votos continuam secretos e sem qualquer interferência.

Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, atualmente na Estação Espacial Internacional, já expressaram o seu entusiasmo em votar a partir do Espaço.

“É um dever muito importante que temos como cidadãos e estou ansiosa por poder votar a partir do Espaço, o que é muito bom”, notou Williams de acordo com o site Digital Trends. “É um papel muito importante que todos nós desempenhamos como cidadãos sermos incluídos nestas eleições e a NASA torna isso muito fácil para nós”, afirmou Wilmore.

© NASA

