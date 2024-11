James Webb mostra detalhes inéditos da galáxia 'Sombrero'; veja as fotos

A NASA divulgou uma impressionante fotografia da galáxia Messier 104 (M104), mais conhecida como galáxia "Sombrero", capturada pelo Telescópio Espacial James Webb. A imagem oferece uma visão inédita da galáxia, revelando detalhes que não haviam sido identificados anteriormente pelo famoso Telescópio Hubble.

Utilizando o sensor Mid-Infrared Instrument (MIRI), o James Webb destacou com clareza os anéis externos da galáxia, além de mostrar detalhes mais precisos sobre o buraco negro localizado em seu centro. Esses novos dados permitem uma compreensão mais profunda da estrutura e composição da Messier 104, que está a cerca de 30 milhões de anos-luz de distância da Terra, na constelação de Virgem.

Essa nova perspectiva demonstra o potencial revolucionário do James Webb para explorar o universo, superando as capacidades de seus predecessores, como o Hubble. A imagem divulgada pela NASA pode ser comparada com registros anteriores para destacar o avanço nas tecnologias de observação espacial.

Essa descoberta reitera a importância do Telescópio Espacial James Webb para desvendar os segredos do cosmos e explorar as galáxias com um nível de detalhamento sem precedentes.

