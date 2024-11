X de Musk diz que contas na rede social são "propriedade" da empresa

A X Corp., empresa de Elon Musk responsável pela rede social X, interveio no caso da compra do site InfoWars, do conspiracionista Alex Jones, pela publicação satírica The Onion. A transação, que incluiu o site e outros ativos relacionados, agora enfrenta resistência devido às contas do InfoWars na rede social X.

O The Onion venceu o leilão pela aquisição do InfoWars, mas a X Corp. argumenta que as contas da plataforma não pertencem a Alex Jones ou ao InfoWars, e, portanto, não podem ser vendidas. Nos documentos apresentados em tribunal nesta segunda-feira, a empresa afirmou: “A venda das Contas X, conforme solicitado, seria uma transferência indevida da licença para utilizar os Serviços da X Corp. Tal venda violaria claramente os Termos de Serviço da X Corp. e os seus direitos de propriedade”.

Os advogados da X sustentam que as contas na rede social são "propriedade exclusiva" da empresa, de acordo com seus Termos de Serviço, e não podem ser vendidas ou licenciadas sem consentimento prévio. “Estão tentando vender algo que não possuem ou sobre o qual não têm qualquer interesse legal”, acrescentaram.

A decisão marca mais um episódio controverso envolvendo Elon Musk e Alex Jones. Em 2023, pouco após Musk assumir o controle do então Twitter, as contas do InfoWars, que haviam sido banidas permanentemente em 2018 pela antiga administração, foram restauradas.

Segundo o site TechCrunch, este movimento reforça o apoio de Musk a Jones e ao InfoWars, mesmo em meio a diversas controvérsias envolvendo o teor conspiratório e polêmico do conteúdo do site.

Leia Também: Empresa de Elon Musk vai tentar controlar braço robótico com pensamentos