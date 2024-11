Falta pouco para a estreia da aguardada segunda temporada de Round 6

Após três anos de espera, a contagem regressiva começou: falta menos de um mês para a estreia da tão aguardada segunda temporada de Round 6 (Squid Game), que promete elevar ainda mais as expectativas dos fãs.

O mais recente trailer, divulgado pela Netflix, traz o retorno do Jogador 465, Seong Gi-Hun (interpretado por Lee Jung-jae), aos perigosos e mortais jogos que desafiam os participantes a competir por um prêmio milionário. No entanto, desta vez, Gi-Hun retorna com o objetivo de acabar com os jogos de uma vez por todas — uma missão que, como o trailer sugere, será extremamente difícil.

A nova temporada apresenta jogos inéditos, que prometem ser ainda mais emocionantes e explosivos. A tensão está garantida, e o trailer já dá uma prévia do que os espectadores podem esperar: momentos intensos e reviravoltas de tirar o fôlego.

A segunda temporada de Round 6 estreia no dia 26 de dezembro e promete ser um dos grandes destaques do final do ano.

