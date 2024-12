Canadá: veículos processam OpenAI por uso ilegal de artigos jornalísticos

Diversos veículos de comunicação do Canadá entraram com um processo contra a OpenAI, acusando a empresa de Inteligência Artificial (IA) de utilizar de forma “imprópria e ilegal” seus artigos jornalísticos para treinar modelos de IA. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters.

Entre os autores da ação estão conhecidos meios de comunicação canadenses, como o National Post, o Toronto Star, o The Globe and Mail e a agência The Canadian Press. Em comunicado, a Postmedia, proprietária do National Post, criticou duramente a prática da OpenAI:

“As declarações públicas da OpenAI de que é de alguma forma justo ou de interesse público usar a propriedade intelectual de outras empresas para benefício comercial próprio são equivocadas. O jornalismo serve ao interesse público. O uso do jornalismo de outras empresas para ganho comercial por parte da OpenAI não é. Isso é ilegal.”

De acordo com o The Guardian, os veículos exigem que a OpenAI pague aproximadamente 13,5 mil euros por cada artigo utilizado no treinamento de suas tecnologias, além de medidas que impeçam a repetição dessa prática no futuro.

Vale destacar que as empresas canadenses não são as únicas a enfrentarem a OpenAI judicialmente. Nos Estados Unidos, veículos de peso como o New York Times também iniciaram ações legais contra a empresa, alegando práticas semelhantes.

