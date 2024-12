'Skeleton Crew' traz piratas e a nostalgia ao universo 'Star Wars'

A nova série do universo Star Wars, Skeleton Crew, promete uma abordagem inovadora ao trazer piratas espaciais e uma narrativa contada pelos olhos de crianças. Criada por Jon Watts, diretor da trilogia Homem-Aranha (2017-2021), e Christopher Ford, a produção busca uma perspectiva diferente dentro da galáxia muito, muito distante.

"É algo inédito no universo Star Wars. Nunca vimos uma história contada pelo ponto de vista de um grupo de crianças", explicou Jon Watts. "Quando fazemos isso, conseguimos olhar para elementos familiares de forma completamente nova." A história é ambientada entre cinco e dez anos após a Batalha de Yavin, quando Luke Skywalker destruiu a primeira Estrela da Morte, e explora os primeiros anos da Nova República.

A trama acompanha quatro jovens – Fern (Ryan Kiera Armstrong), Wim (Ravi Cabot-Conyers), KB (Kyriana Kratter) e Neel (Robert Timothy Smith) – que acabam perdidos na galáxia. "Eles cresceram protegidos e não sabem muito sobre o universo em que vivem", disse Christopher Ford. "Se alguém é fã de Star Wars, vai perceber onde eles estão errando. Mas, para quem é novo na saga, essa perspectiva dos jovens torna a série acessível."

Outro aspecto inédito explorado em Skeleton Crew é o mundo da pirataria espacial. "Embora piratas tenham sido mencionados nos filmes de Star Wars desde o início, esse universo nunca foi realmente explorado a fundo", comentou Watts. "Foi empolgante trazê-lo à tona."

Na jornada dos jovens, eles encontram Jod Na Nawood (Jude Law), uma figura misteriosa que pode ou não ser um Jedi. "Escrevemos o papel pensando em alguém como Jude Law, e ele aceitou imediatamente por ser um grande fã de Star Wars", revelou Watts.

Inspirada por clássicos como Os Goonies, A História Sem Fim e E.T., Skeleton Crew mistura a aventura nostálgica de filmes dos anos 1980 com o universo épico de Star Wars. A série também esconde pequenos "tesouros" para fãs atentos, em uma tentativa de surpreender mesmo aqueles mais familiarizados com a franquia.

Christopher Ford destacou que a série aborda temas como crescimento e amadurecimento. "É sobre crianças oscilando entre o desejo de fugir da vida cotidiana para uma aventura e o reconhecimento de que aventuras podem ser assustadoras e perigosas. Há algo muito bom em estar em casa também", disse.

Com oito episódios, Skeleton Crew foi escrita para funcionar como uma história autossuficiente, mas os criadores deixaram aberta a possibilidade de futuras temporadas. "As crianças crescem, e isso cria automaticamente uma narrativa contínua. Nunca vimos algo assim em Star Wars, nem mesmo com Anakin Skywalker, cuja história saltou de criança para jovem adulto", comentou Ford.

Leia Também: Canadá: veículos processam OpenAI por uso ilegal de artigos jornalísticos