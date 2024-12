Imagens de satélite mostram erupção na Islândia, perto da Lagoa Azul

Na semana passada, uma nova erupção do vulcão Sundhnukur, na Islândia, chamou a atenção do mundo. Agora, imagens captadas pelos satélites Landsat 9 e Suomi NPP, divulgadas pela NASA, mostram a extensão do evento e sua proximidade com uma das principais atrações turísticas do país: a famosa Lagoa Azul.

As imagens revelam a impressionante magnitude da erupção, com o fluxo de lava visível e a grande coluna de fumaça que se ergue do vulcão. Localizado na península de Reykjanes, próxima à capital Reykjavik, o Sundhnukur faz parte de uma área de alta atividade vulcânica. De acordo com o site Earth Observatory da NASA, esta é a sétima erupção registrada na região no último ano.

A península de Reykjanes é conhecida por sua atividade geotérmica e vulcânica, que atrai tanto cientistas quanto turistas interessados em explorar suas paisagens únicas. As imagens capturadas pelos satélites não só ajudam a monitorar o impacto da erupção, mas também oferecem um vislumbre impressionante da força da natureza em ação.





