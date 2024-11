Vulcão na Islândia entra em erupção pela 10ª vez em três anos; veja

O vulcão Sundhnukur, localizado na península de Reykjanes, na Islândia, entrou em erupção nesta quarta-feira (20). Segundo a agência Reuters, este é o décimo episódio de atividade vulcânica registrado na região nos últimos três anos.

De acordo com o Gabinete Meteorológico da Islândia (IMO), o vulcão está expelindo fontes de lava e colunas de fumaça. Imagens impressionantes capturam o momento, destacando a força da natureza na região.

A península de Reykjanes, situada a cerca de 30 quilômetros a sudoeste da capital islandesa, Reykjavik, não presenciava erupções vulcânicas havia mais de 800 anos, até março de 2021. Desde então, especialistas têm alertado que a atividade sísmica na área entrou em uma nova fase, marcada por episódios mais frequentes.

A Islândia, com cerca de 400 mil habitantes, está localizada sobre um ponto quente no Atlântico Norte, o que a torna um dos locais mais ativos em termos vulcânicos no mundo. O país registra erupções regularmente, sendo a mais notável nos últimos tempos a do vulcão Eyjafjallajökull, em 2010, que lançou densas nuvens de cinzas na atmosfera e causou o fechamento generalizado do espaço aéreo europeu.



Leia Também: Kiev amanhece coberta de neve enquanto tensão na Ucrânia aumenta